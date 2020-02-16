غريفيث: الاتفاق على عملية واسعة لتبادل الأسرى بين قوى النزاع باليمن

أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ​مارتن غريفيث​، اتفاق ​الحكومة اليمنية​ وجماعة ​أنصار الله​ على "تنفيذ عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين"، مشيراً الى انها "خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات القوى بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ​ستوكهولم​".

ولفت المكتب، في بيان، الى "تجديد القوى التزامهم بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم، كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر آذار المقبل لمناقشة المزيد من عمليات التبادل"، مشيراً الى ان "الاجتماع يعد الجولة الثالثة من المناقشات لـلجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين منذ مشاورات ستوكهولم في أواخر عام 2018، وتضم اللجنة وفودًا من قوى النزاع، بالإضافة إلى ​ممثلين​ عن ​التحالف العربي​، برئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن و​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​".