خارجية عمان: خطر اندلاع مواجهة بهرمز أكبر من أي مكان آخر بالخليج

أعلن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، إن "خطر اندلاع مواجهة عسكرية في ​مضيق هرمز​ أكبر مقارنة بأي مكان آخر بمنطقة ​الخليج​، وهو ما يرجع جزئياً إلى العدد المتزايد من ​السفن​ الحربية الآتية من دول مختلفة والتي تؤمنه"، مشيراً الى ان "هناك الكثير من السفن الحربية في منطقة هرمز ومبعث قلقنا هو أن خطأ قد يحدث، وهذا يجعل المنطقة نقطة الاشتعال الأخطر في الخليج في الشهور المقبلة".

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