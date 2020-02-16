أيدت ​محكمة​ ألمانية قراراً أصدره الادعاء الاتحادي بـ"اعتقال 12 شخصا للاشتباه بضلوعهم في مؤامرة لليمين المتطرف للإطاحة بالنظام السياسي في البلاد، عن طريق تنفيذ هجمات تستهدف ساسة وطالبي لجوء"، مشيرة الى ان "المشتبه بهم كانوا يخططون لمهاجمة ساسة وطالبي لجوء ومسلمين، وإن المحكمة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات المانيا تعتقل 12 شخصا للاشتباه بضلوعهم بمؤامرة لليمين المتطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.