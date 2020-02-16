بوريل يدعو الاتحاد الأوروبي للتدخل في الأزمات الدولية

دعا مسؤول الشؤون الخارجية ب​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، حكومات التكتل للاستعداد للـ"تدخل في الأزمات الدولية أو المخاطرة بأن تواجه سياستها الخارجية جمودا مطولا، وعلى على ​أوروبا​ أن يكون لديها استعداد لاستخدام القوة "، مشددا على أن ذلك لا يعني فقط القوة العسكرية".

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