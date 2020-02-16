أشار النائب ​هاكوب ترزيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "‏القبطان الحقيقي هو من يقود السفينة خلال أعتى العواصف وليس عندما تكون الأمور على ما يرام"، سائلاً: "أيعقل أن مؤسسة كمؤسسة ​طيران الشرق الأوسط​ لا تعرف كيفية دراسة حاجتها من العملة الصعبة ولا تعرف كيف تحتاط للأزمات، وسؤال يسأل هل القيمون عليها يعرفون ما معنى "hedging"... هزلت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: أيعقل أن مؤسسة كمؤسسة طيران الشرق الأوسط لا تعرف كيفية دراسة حاجتها من العملة الصعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.