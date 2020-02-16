أشار رئيس "تيار الكرامة" النائب ​فيصل كرامي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أن شركة طيران الشرق الأوسط، على ما يبدو، قد أعلنت نفسها دولة داخل الدولة، عبر القرار الهامايوني بحصر تعاملها مع اللبنانيين ب​الدولار​"، لافتاً إلى أننا "ننتظر موقف حكومة مواجهة التحديات".

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كانت هذه تفاصيل خبر فيصل كرامي عن قرار الميدل إيست: ننتظر موقف حكومة مواجهة التحديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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