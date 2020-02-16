الحجيري: الإلتفاف الوطني والإقليمي في بيت الوسط سقوط مدو للحكومة

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​بكر الحجيري​، إن ​ذكرى 14 شباط​ "يوم خاص بما يتعلق بالذين راهنوا على نهاية الحريرية السياسية وباءوا بالفشل، وان الرد على هؤلاء جاء من ​بيت الوسط​، وتم تثبيت التيار الحريري كحزب سياسي أساسي ومرجعية وطنية من الدرجة الأولى".

وخلال استقباله فاعليات من ​عرسال​ والقرى المجاورة في دارتهاوضح الحجيري ان "بعض القوى التي حاولت أن تفصل ​سعد الحريري​ عن ذكرى الشهيد ​رفيق الحريري​ وكأنهم يشكلون مرجع المستقبليين فأتاهم الرد من الجمهور بشكل مباشر، لنقول لهؤلاء أنتم أصغر وأتفه من أن تتطاولوا على الرئيس سعد الحريري الذي عمل بصدق من أجل إنقاذ الوطن، ولكنهم يريدون وطنا يحقق مصالحهم ومصالح معلميهم، وان الإلتفاف الوطني والإقليمي في حضور المناسبة في بيت الوسط، وبهذا التوقيت بالذات، أكبر برهان على فشل الرهان على ​تشكيل الحكومة​ وسقوط مدو لها ولمشكليها معا".