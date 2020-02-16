الصراف: الدولة مؤسسات وطنية

أكّد وزير الدفاع السابق ​يعقوب الصراف​، أنّه "آن الأوان أن تخضع قرارات الشركات الخاصّة المملوكة من الدولة إلى سلطة الوصاية التابعة لها، وبخاصّة القرارات المصيريّة الّتي تمسّ سيادة الدولة وأساس النظام".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "اليوم "MEA" وغدًا "SODETEL"، وبعد غد الصناديق و​المستشفيات​ الحكوميّة"، مشدّدًا على أنّ "الدولة ليست فقط قوى أمنيّة وطنيّة، الدولة مؤسّسات وطنيّة".