الشيخ الغريب استنكر محاولة اعتقال الشيخ أبو محمد علي معدّي ونجله بفلسطين

اشار المكتب الإعلامي لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب، إلى أن "العدو الصهيوني كعادته العدوانية ببغضه وحقده يجرّد قوات جيوشه المرتزقة و يفرض حزاماً أمنياً على قرية يركا في فلسطين المحتلة محاولاً إعتقال البطل المقدام رئيس لجنة التواصل الدرزية من عرب ال ٤٨ الشيخ أبو محمد علي معدّي ونجله البطل الشيخ محمد"، لافتا الى ان "الشيخ الجليل الذي يدفع كل يوم ثمن مواقفه الوطنيه ووقوفه إلى جانب أهلنا في سوريا من جبل الشيخ إلى جبل العرب، ورَفضِ التآمر على حضر، وها هم رجال الدين و أهلنا الشرفاء الأحرار يتصدّون لهذا العدو الغاشم بكل ما أوتيوا من قوةٍ وعزمٍ وثبات بعمائمهم وقلوبهم البيضاء".
وفي بيان له، دعا الغريب مشايخ الهيئة الروحية العليا في لبنان والجولان والأردن وفلسطين ومشايخ العقل في سوريا وكل المسؤولين الوطنيين الأحرار لإتخاذ موقفٍ موحّد بالإستنكار أولاً والتحرك كلٌ على قدر إمكاناته لوقف هذه المهزلة التي تنفذ الآن وكشف الأنذال والخونة العملاء المتآمرون على هذه الطائفة والمتربصين بها شراً".
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