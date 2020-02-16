صندوق النقد: فيروس كورونا قد ينعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي عام 2020

حذّرت مديرة "​صندوق النقد الدولي​" ​كريستالينا جورجيفا​ من أنّ "وباء "كوفيد-19" (كورونا) قد ينعكس سلبًا على نمو ​الاقتصاد العالمي​ في عام 2020".

وأوضحت في كلمة لها خلال منتدى المرأة العالمي في دبي، أنّ "توقّعاتنا في الوقت الحاضر تبلغ 3,3%، وقد يحصل تخفيض بمقدار 0,1 أو 0,2%" مركّزةً على "أنّها حالة خاصّة، وأحضّ الجميع على عدم استخلاص عبر متسرعة". ولفتت إلى أنّ "هناك الكثير من العناصر الغامضة، نتحدّث هنا عن سيناريوهات وليس عن توقعات".

وأشارت جورجييفا إلى أنّ "الوقت ما زال مبكرًا لتقييم تأثير الوباء الّذي أوقع حوالى 1700 قتيلًا"، مبيّنةً أنّ "قطاعات عدّة من ضمنها ​السياحة​ والنقل باتت تعاني من تبعات انتشار ​فيروس كورونا​ المستجدّ". وذكرت أنّه "إذا تمكنت ​الصين​ من احتواء الوباء، فقد يحصل تراجع طفيف وانتعاش سريع جدًّا".

وأشارت إلى أنّ "الصين كانت تسجّل بالأساس تباطؤًا في النمو الاقتصادي"، لافتةً في الوقت نفسه إلى أنّ "انخفاض حدّة التوتّر بين ​واشنطن​ وبكين مع توقيع اتفاق تجاري مرحلي في كانون الثاني، دفع "صندوق النقد الدولي" إلى رفع توقعاته للنمو العالمي عام 2020".