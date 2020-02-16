شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى يمكن محامى من الترشح لعضوية النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة القضاء الإدارى، بتمكين محامى يدعى محب عبد العزيز مكاوى، من تقديم أوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغنى، د. فتحى السيد هلال، رأفت عبد الحميد، حامد المورالى، أحمد ضاحى، أحمد جلال زكى، نواب رئيس مجلس الدولة.

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وطالبت الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض اعطائه أوراق ترشحه لانتخابات النقابة العامة للمحامين والمقرر اجرائها بتاريخ 15 /3/2020، مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها ادراج اسمة فى كشوف المرشحين لانتخابات النقابة على مقعد عضو مجلس نقابة عامة.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض 9 دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل.

وحملت إحدى الدعاوى رقم 23517 لسنة 74 ق التى أقامها المحامى نصر الدين حامد الدين، وذكر فيها أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحامى وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده.