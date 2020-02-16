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أقدم مجهولون، ليلة أمس السبت، على رشق حافلة للنقل العمومي بالحجارة، ما تسبب في هلع، وإصابة أحد الركاب، وخسائر مادية كبيرة.
وحسب مصادر محلية، فإن الحادث وقع على مستوى حي الحربولية، بعد أن أقدم مجهولون على رشق الحافلة بالحجارة لأسباب غير معروفة.
وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا حول الحادث لتوقيف المعنيين بالأمر .
وقررت جميع حافلات المدينة التوقف عن العمل حينها، والالتحاق بمكان الحادث، إذ دخلت في احتجاج بعد تكرار مثل هذه الاعتداءات بنفس المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر بني ملال.. احتجاج حافلات النقل العمومي بعد رشق مجهولين إحداها بالحجارة في الطريق العام! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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