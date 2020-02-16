جيد يدير أقوى مباريات دوري أبطال إفريقيا

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم طاقما تحكيميا مغربيا لإدارة مباراة قمة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بقيادته لمباراة الزمالك المصري، والترجي التونسي ذهابا، والمقررة يوم 26 فبراير الجاري في مصر.

وكشفت “كاف” عن تعيين جيد، وطاقمه التحكيمي، المكون من لحسن أزكاو، ومصطفى أكركاد، والحكم الرابع عادل زوراق، لمباراة الزمالك والترجي، وهي واحدة من المباريات القوية في دور ربع نهائي عصبة الأبطال خلال الموسم الجاري.

وكان جيد قد أدار مباراة الهلال السوداني، والأهلي المصري، لحساب الجولة السادسة، والأخيرة من دور مجموعات دوري الأبطال، وشهدت هذه المواجهة شغب جماهير الفريق السوداني، حيث احتجز الحكم المغربي لمدة طويلة بملعب “أم درمان”، قبل أن يعود سالما إلى المغرب.

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