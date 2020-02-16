سعيدة شرف تخرج عن صمتها بخصوص أخبار استدعائها للتحقيق في قضية “حمزة مون بيبي”

نفت الفنانة سعيدة شرف، اليوم الأحد، أخبار استدعائها، من طرف الأمن، للتحقيق معها، على خلفية ملف حمزة مون بيبي.

وكتبت الفنانة سعيدة شرف، على حسابها، في موقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام: “لا تصدقوا أي إشاعة من أي حساب مجهول.. أنا في بيتي وأولادي وزوجي في أمان الله.”.

وأضافت شرف: “القانون والعدالة فوق كل شيء أنا أكذب أي إشاعة تقول إني استدعيت من طرف أي جهة .”

وختمت شرف تدوينتها بعبارة: “في الأول والأخير ما يصح إلا الصحيح”.

وانشرت أخبار، تروج أن الفنانة “سعيدة شرف” حلت، أمس السبت، ضيفة على الفرقة الوطنية بالبيضاء، للاستماع إليها على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”.