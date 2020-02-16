عبيابة: نصف مليون زائر لمعرض الكتاب وموريتانيا “دولة عزيزة وجارة شقيقة”

قال وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، اليوم الأحد بالدار البيضاء، إن الدورة ال26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، عرفت “إقبالا كبيرا” من جانب الزوار الذين بلغ عددهم قرابة نصف مليون شخص.

وأوضح عبيابة خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض حصيلة هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب، أن قرابة نصف مليون شخص من جميع الفئات العمرية ومن داخل وخارج الدار البيضاء زاروا هذه التظاهرة الثقافية.

وقال إن الدورة عرفت أيضا حضور أكثر من 15 وفد دبلوماسي أجنبي منذ يوم افتتاحها، وطيلة أيامها العشر، بما شكل فرصة لإثراء الحوار الثقافي الفكري الإقليمي والدولي، وتعزيز الدبلوماسية الثقافية الذي يشكل أحد أبرز أهداف المعرض الدولي للنشر والكتاب.

ووصف عبيابة موريتانيا بـ“الدولة العزيزة والجارة والشقيقة”، والتي كانت ضيف شرف الدورة، معتبرا أنها قدمت عروضا متنوعة ومشاركة فعالة في أنشطة المعرض.

وقال عبيابة إن عدد المؤسسات المشاركة في هذه التظاهرة بلغ 266 مؤسسة منها ثمان مؤسسات دستورية وست وزارات قطاعية وثلاث مؤسسات عمومية وسبع جامعات و12 سفارة وتمثيلية أجنبية، إلى جانب 230 عارضا من المغرب والعالم العربي وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا.

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وعرفت هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب عرض 120 ألف عنوان، وتنظيم 120 فعالية ضمن البرنامج الثقافي الذي سطرته الوزارة ساهم فيه 380 متدخلا من كتاب ومثقفين 70 منهم من خارج المغرب، فيما تجاوز عدد الأنشطة التي نظمتها دور النشر وباقي المؤسسات ألف نشاط.

بدورها عرفت البرمجة الخاصة بفئة الأطفال تنظيم 80 نشاطا أطره أكثر من 60 مؤطرا منهم فنانون ورياضيون وإعلاميون، وحظيت دورة المعرض هذه السنة، حسب الوزير، بتغطية إعلامية واسعة أشرف عليها قرابة خمسين منبر إعلامي وطني ودولي.

وحسب عبيابة، فقد تميزت هذه الدور من المعرض الدولي للنشر والكتاب بتنظيم مبادرات لاقت استحسانا كبيرا من ضمنها تكريم 24 من المبدعات والمبدعين على الصعيد الجهوي والتعريف بهم، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل السياسة الثقافية الجهوية.