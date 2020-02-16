قصبة تادلة.. توقيف سيارة بلوحة ترقيم مزورة تعمل على تهريب أشجار الأرز بالمنطقة!

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي قصبة تادلة، أمس السبت، من توقيف سيارة تعمل على تهريب أشجار الأرز بالمنطقة.

وحسب مصادر محلية، فإن إخبارية، توصلت بها مصالح الدرك الملكي بقصبة تادلة، تم بناء عليها نصب كمين على مستوى الطريق الرابطة بين اغرم لعلام، وقصبة تادلة مكنت من حجز سيارة محملة بكمية كبيرة من خشب أشجار الأرز المهرب.

وأشار المصدر ذاته أن العملية مكنت من اكتشاف أن السيارة المستعملة تحمل لوحة ترقيم مزورة، حيث تم الحجز على 22 قطعة من شجر الأرز من فئة 70 كلغ .

وتمكن السائق، ومرافقه من الفرار إلى وجهة غير معلومة، حيث تم أصادر مذكرة بحث في حقهم من طرف السلطات المختصة.