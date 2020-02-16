شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يختطفون المستشار القانوني لجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء والان مع التفاصيل

الأحد 16 فبراير 2020 اختطفت مليشيا الحوثي، الأحد 16 فبراير /شباط 2020، المستشار القانوني لجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء.

وقالت مصادر حقوقية، إن مليشيات الحوثي اعتقلت المحامي أحمد عبدالله الورقي - المستشار القانوني لجامعة العلوم والتكنولوجيا ؛ بهدف منعه من متابعة الإفراج عن رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان المختطف في سجون المليشيات بصنعاء. Advertisements وقبل أيام اختطفت مليشيا الحوثي، الدكتور حميد عقلان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، من منزله في صنعاء ، بعد مرور أسبوع على الإفراج عنه من سجونها.

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