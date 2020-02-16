شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والكويت تؤكدان رفضهما التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في تصريح اليوم، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وبخاصة الوضع في سوريا وليبيا. وأشار إلى أن الوزيرين اتفقا على رفض التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية والتهديدات التي تتعرض لها دول الخليج العربي، وضرورة عدم السماح لتلك التطورات بالتأثير سلبًا على أمن واستقرار الخليج العربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر والكويت تؤكدان رفضهما التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.