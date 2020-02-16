شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. مسيرات طلابية حاشدة تطالب بالإصلاحات والان نبدء بالتفاصيل
وأعقبت هذه المسيرات وقفات احتجاجية في ساحات الاعتصام تعبيرًا عن رفض استخدام العنف المفرط ضد الناشطين والمتظاهريين السلميين عمومًا.
وسارت الفعاليات الطلابية اليوم بانسيابية, حيث لم تسجل أية أعمال عنف, لاسيما في ساحتي التحرير ببغداد والحبوبي في الناصرية جنوب العراق, وهما من بين أكبر وأهم ساحات الاحتجاجات الشعبية في العراق.
يشار إلى أن الحراك الشعبي في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق, دخل شهره الخامس, فيما تتواصل المشاورات الماراثونية للإعلان عن التشكيلة الوزارية التي يرأسها المكلف محمد توفيق علاوي, التي تأتي خلفًا لحكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها عادل عبدالمهدي.
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