إسرائيل تتهم حماس باستغلال "فتيات جذابات" للقرصنة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه أحبط محاولة قرصنة شنتها حركة حماس باستخدام صور لـ"فتيات جذابات" بهدف الدخول إلى هواتف الجنود الذكية.

وأضاف الكولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش، أن هواتف عشرات الجنود تأثرت، إلا أن الجيش "يقدر أنه لم يحدث اختراق كبير للمعلومات".

وأوضح أن هذه ثالث محاولة تقوم بها حماس لشن هجوم إلكتروني في أقل من 4 سنوات، وأن المحاولة الأخيرة تشير إلى أن حماس التي تسيطر على قطاع غزة، حسنّت قدراتها على شن حرب سيبرانية.

وتابع: "المحاولة التي نتحدث عنها اليوم هي أكثر تطورا.. إنهم يطورون طرقهم".

وبحسب المتحدث، فقد بدأت الهجمات برسائل من المفترض أنها من شابات "جذابات".

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وتم إرسال الرسائل عبر فيسبوك وواتساب وأنستقرام وكذلك موقع التراسل "تلغرام" الذي تقول إسرائيل إن حماس لم تستخدمه في السابق.

ولتجنب الرسائل الصوتية مع الجنود، كان المرسلون الذين تظاهروا بأنهم نساء شابات يزعمون أن لديهم مشكلة في السمع أو أنهم مهاجرون جدد لا يتقنون العبرية.

وعند حدوث الاتصال كان مرسلو الرسائل يشجعون الجنود على النقر على رابط لتنزيل تطبيق يسمح لهم بتبادل الصور بشكل أسهل.

وتسعى هذه التطبيقات التي قال الجيش إنها "كاتش آند سي" و"زاتواب" وجريكسياب" إلى إدخال فيروسات إلى هواتف الجنود تمنح حماس دخولا كاملا على أجهزتهم.

وقال الجيش إن الهجوم بدأ قبل عدة أشهر وإن إسرائيل قامت بـ"نشاط دفاعي" في الأيام الأخيرة، إلا أنه لم يستبعد اتخاذ مزيد من الخطوات الانتقامية.

وقال كونريكوس: "أعمال حماس العدوانية في العالم الافتراضي لها تبعات في العالم الحقيقي".