نتنياهو: فريق إسرائيلي أمريكي لضم غور الأردن وأراض بالضفة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعكف على "تحويل أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى جزء من دولة إسرائيل".

ولفت نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية الأحد، إلى أن الحديث عن غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والأراضي الواسعة التي تحيط بها.

واستخدم نتنياهو تعبير "أراضي الوطن" للإشارة إلى هذه الأراضي.

وقال نتنياهو: "لقد شكلنا فريقا إسرائيليا سيعمل مع الفريق الأمريكي على رسم خريطة الأراضي وهذا العمل قد بدأ وهو في خضمه".

وأضاف: "عينت لهذا الفريق كلا من الوزير ياريف ليفين ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومدير عام مكتبي رونين بيريتس، حيث سيساعدهم السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.. وهذا الفريق سيعمل بشكل وطيد مع قيادات الاستيطان والجهات الأمنية من أجل اكتمال العمل سريعا، كما سيعمل معنا الطرف الأمريكي وسيكتمل العمل في السرعة الممكنة".

وتابع نتنياهو: "نحول أراضي الوطن في الضفة الغربية إلى جزء من دولة إسرائيل للأبد".

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان يقود الفريق الأمريكي في هذه اللجنة المشتركة.

وأشار نتنياهو إلى أنه يأمل في نهاية العملية أن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية "بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع البلدات اليهودية في الضفة الغربية والأراضي الواسعة التي تحيط بها".

من جهة ثانية فقد هاجم نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية التي قالت إنها ستحقق في جرائم إسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال نتنياهو: "هذا لا يعني أننا لا نواجه التحديات، وأحدها هو المحكمة الدولية في لاهاي التي تحولت منذ فترة إلى أداة سياسية في الحرب على إسرائيل".

واتهم المحكمة الدولية بـ"محاولة تحويل واقع حقيقة وجودنا في وطننا إلى جريمة حرب.. نحن نكافح ذلك".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أود أن أرحب بألمانيا وأستراليا والنمسا والبرازيل والتشيك والمجر وأوغندا التي انضمت إلى الولايات المتحدة في وقوفها الحازم إلى جانب إسرائيل".

وأضاف: "تحدثت مع زعماء بعض هذه الدول إضافة إلى منظمات دولية وخبراء مرموقين في العالم، وهم عبروا عن موقفهم الواضح الذي يؤكد أنه ليست للمحكمة الدولية أي صلاحية لبحث الصراع الذي يدور بين دولة إسرائيل والفلسطينيين. وتم الإدلاء بتلك التصريحات في أعقاب جهود دبلوماسية حثيثة تم بذلها من قبلي أنا ومن قبل هيئة الأمن القومي ووزارة الخارجية".

وتابع نتنياهو: "قدمت هذه الدول يوم الخميس الماضي رسالة خطية إلى المحكمة احتجت فيها على أن تبحث المحكمة قضيتنا. إنهم يحاولون منع التسييس القبيح من قبل المحكمة الدولية ولكن لأسفي الشديد تم فعلا تسييس المحكمة. وقوف دول كثيرة إلى جانبنا وإلى جانب الولايات المتحدة يجب أن يشجع جميع أصدقاء إسرائيل في كل أنحاء العالم وجميع المواطنين الإسرائيليين".