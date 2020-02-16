ختام مؤتمر ميونيخ.. تحذيرات من إيران واليمين المتطرف

اختتمت الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن أعمالها، الأحد، في ميونيخ جنوبي ألمانيا، بعد 48 ساعة من المناقشات المتواصلة للقضايا والأزمات الملحة في العالم، بمشاركة دولية واسعة.

وأكدت الدورة الحالية خطر اليمين المتطرف وزعزعة إيران للأمن.

وشارك في المؤتمر، الذي انطلق عصر الجمعة الماضي، 39 رئيس دولة وحكومة، و100 وزير دفاع وداخلية، و500 باحث وخبير من مختلف دول العالم.

وخلال يومين، ناقش المؤتمر العديد من الأسئلة الملحة في العالم مثل المشروع الأوروبي والتعاون في مجال الدفاع ووضع النظام الدولي الليبرالي، وسياسات حماية المناخ، وتفشي فيروس كورونا، والتعاون عبر الأطلسي "العلاقات الأوروبية الأمريكية"، وتداعيات تجدد التنافس بين القوى الكبرى، فضلا عن ملفات الشرق الأوسط، وخاصة ليبيا.

وجاء في التقرير الختامي للمؤتمر أن الخطر الأكبر على حلف شمال الأطلسي "ناتو" في الوقت الحالي "ليس صعود قوى أخرى، وإنما التوجهات المعادية لليبرالية، والهوية الغربية المشتركة"، في إشارة إلى صعود اليمين المتطرف في عدد من الدول الغربية.

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وخلص التقرير إلى أن خطر اليمين المتطرف "لا يلقى الاهتمام اللازم" من العالم، في وقت صب المجتمع الدولي كل الجهود على مواجهة التطرف بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

وحول إيران، أكد التقرير أن "طهران عززت تدخلاتها في الشرق الأوسط، وكانت مركز التوترات في الإقليم خلال 2019، واقتصادها في تراجع مستمر".

وعلى هامش المؤتمر، عقد وزراء خارجية عدة دول أبرزها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، اجتماعا رفيع المستوى حول ليبيا، انتهى بإعلان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بداية محادثات العملية السياسية في هذا البلد نهاية الشهر الجاري.

كما أعلن ماس "أن الأمم المتحدة والشركاء الدوليين سيرصدون كل مسارات دخول الأسلحة إلى ليبيا، لاتخاذ إجراءات جادة لعدم تصاعد الأزمة".

وجرت فعاليات المؤتمر وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث شارك 3900 شرطي في تأمينه، وفرضت الشرطة حظر طيران فوق وسط المدينة أثناء انعقاد المؤتمر في الفترة بين ١٤ و١٦ فبراير/شباط الجاري، بما يشمل الطائرات المسيرة المستخدمة في التصوير. كما أغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بمقر المؤتمر أمام حركة المركبات.

ويملك مؤتمر ميونيخ، الذي يعد أهم مؤتمر أمني في العالم، تاريخا كبيرا يمتد لخمسين عاما، حيث تأسس عام 1963 بواسطة الباحث الألماني إيوالد فون كلايست، ومر بعدة مراحل تحول خلالها من مؤتمر لقضايا الدفاع فقط، ليكون ملتقى للسياسيين ومنصة اللقاءات الدبلوماسية السرية.