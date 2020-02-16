تركيا تبلغ روسيا ضرورة وقف الهجمات في إدلب بسوريا فورا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد إنه أبلغ نظيره الروسي خلال اجتماع عقد بينهما أمس ضرورة وقف الهجمات في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا فورا وضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وقال جاويش أوغلو الذي كان يتحدث في ألمانيا بعد مؤتمر ميونيخ للأمن إنه التقى مع نواب أمريكيين خلال المؤتمر وأضاف أنه يجب على واشنطن العمل على تحسين العلاقات مع تركيا بأية حال وليس فقط بسبب التوتر بين تركيا وروسيا.
وتدعم كل من تركيا وروسيا طرفا مختلفا في الحرب الدائرة في سوريا ولكنهما تتعاونان من أجل التوصل لحل سياسي. ولكن الهجوم الذي شنته قوات الحكومة السورية في إدلب في الآونة الأخيرة أثار توترا بين أنقرة وموسكو ودفعهما لتبادل الانتقادات.
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