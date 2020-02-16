الرئيس الإيراني: طهران لن تجري محادثات مع أمريكا تحت الضغط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم الأحد إن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة تحت الضغط وأضاف أن مساعدة إيران ضرورية من أجل تحقيق الأمن في الشرق الأوسط.

وتابع روحاني "إيران لن تتفاوض تحت الضغط... لن نذعن للضغط الأمريكي ولن نتفاوض من موقع ضعف. سياسة ‘الضغوط القصوى‘ تجاه إيران محكوم عليها بالفشل".

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران وست من القوى العالمية وأعادت واشنطن فرض عقوبات شلت الاقتصاد الإيراني.

وتريد إدارة ترامب إبرام اتفاق جديد يزيد القيود على برنامج إيران النووي وينهي برنامجها للصواريخ الباليستية وتدخلها منذ عقود في حروب بالوكالة في الشرق الأوسط.

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ورفضت طهران إجراء مفاوضات على اتفاق جديد قائلة إن المحادثات لن تكون ممكنه إلا إذا عادت الولايات المتحدة للاتفاق النووي ورفعت العقوبات.

وتخوض إيران على مدى عقود حروبا بالوكالة مع السعودية منافستها الإقليمية الرئيسية.

وقال روحاني "إقرار السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الحساسة وفي الخليج الفارسي مستحيل دون مساعدة إيران".