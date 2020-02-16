محمد بن راشد: ما تقوم به الإمارات يتوافق مع الولايات المتحدة في مجال دعم المرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

أبو ظبي واشنطن - الخليج 365

أشاد الشيخ محمد بن راشد، بجهود الإدارة الأمريكية في مجال دعم المرأة وتمكينها على كافة المستويات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، مبينا أنه يتوافق مع ما تقوم به دولة الإمارات.



جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، مستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، وذلك على هامش أعمال منتدى المرأة العالمي- دبي 2020 المقام في مدينة جميرا يومي 16-17 فبراير (شباط) الجاري.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء عمق علاقات التعاون والروابط الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية في ظل تقارب الرؤى وتوافق الإرادة السياسية في البلدين الصديقين بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

منوهاً بجهود الإدارة الأمريكية في مجال دعم المرأة وتمكينها على كافة المستويات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتوافق مع ما تقوم به دولة الإمارات من جهود في المجال ذاته وهو ما يفتح المجال لمزيد من التعاون في تعظيم إسهام المرأة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية عالمياً.

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وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمبادرة "التنمية والازدهار العالمي للمرأة" التي أطلقها البيت الأبيض العام الماضي بهدف توفير الدعم اللازم لتمكين المرأة اقتصادياً مع استهداف الوصول إلى 50 مليون امرأة حول العالم بحلول العام 2025، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجربتها الرائدة في مجال دعم المرأة في كل المجالات مع كل الدول الساعية إلى تعظيم دور المرأة ومشاركتها في صنع المستقبل، فضلاً عن دعم الإمارات لكل المبادرات والمساعي الدولية الرامية إلى تحقيق الهدف ذاته.

من جهتها، أعربت إيفانكا ترامب عن خالص الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتوجيه الدعوة لها للمشاركة في أعمال منتدى المرأة العالمي- دبي 2020، مؤكدة كامل تقديرها لجهود دولة الإمارات في مجال منح المرأة الفرص المتكافئة وتوسيع مساحة مشاركتها في صنع النهضة التنموية الشاملة للدولة، مثنية على القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة الإماراتية في هذا الصدد لاسيما في مجال التمكين الاقتصادي ودعم رائدات الأعمال وتطوير القوانين والأطر التشريعية التي من شأنها حماية حقوق المرأة بصورة عامة وتأكيد دورها المحوري في المجتمع.

كما أثنت إيفانكا ترامب خلال اللقاء على الدعم الكبير الذي توفره دولة الإمارات وحكومتها الرشيدة لمبادرة تمويل رائدات الأعمال كونها إحدى الدول الـ14 المؤسسة للمبادرة، وقالت إن "هذا الدعم يعكس مدى الوعي بأهمية إشراك المرأة في المجال الاقتصادي وضرورة منحها المقومات التي من شأنها مساعدتها على النجاح، لتكون دولة الإمارات بذلك نموذجا يحتذى وقدوة لباقي دول المنطقة وكذلك دول العالم الساعية للوصول بدور المرأة إلى مستويات أرقى من الأثر والفاعلية".

حضر اللقاء الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة منى غانم المرّي