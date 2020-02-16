صحيفة: الرئيس الصيني كان على علم بكورونا قبل الإعلان عنه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

أظهر خطاب داخلي نُشر أمس السبت في صحيفة "بيبولز ديلي" التابعة للحزب الشيوعي أن الرئيس الصيني، شي جين بينج كان على علم بتفشي فيروس كورونا قبل أسابيع من تعامله بشكل علني مع المشكلة وحث على اتخاذ إجراء حاسم لوقفه. وفي خطاب ألقاه في الرابع من فبراير (شباط)، قال شي إنه "أصدر مطالب بالعمل لمنع وباء فيروس كورونا والسيطرة عليه في السابع من يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال اجتماع للقيادة العليا للحزب الشيوعي (اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب). وعلى الرغم من أوامر شي، كان رد فعل مسؤولين في مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي والتي كانت مركز التفشي، بطيئاً، لاسيما إقامة مأدبة جماعية لـ40 ألف أسرة في 18 يناير (كانون الثاني)، الماضي في محاولة لدخول موسوعة غينيس العالمية. يأتي قرار إصدار تفاصيل الخطاب بعد إقالة العديد من المسؤولين المحليين والإقليميين في هوبي بسبب سوء تعاملهم مع الأزمة. وربما يشير ذلك إلى مزيد من المحاولات للحفاظ على سمعة الرئيس، لكن ربما يهدد أيضاً بجر شي في جدال حول الفشل في وقف انتشار المرض في وقت مبكر.

