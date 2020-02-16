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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الجنائية الدولية" تبحث محاكمة المتهمين داخل السودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
يزور وفد من المحكمة الجنائية الدولية الخرطوم في الأيام المقبلة، لبحث سبل التعاون مع الحكومة السودانية بشأن من صدرت أوامر قبض في حقهم واتهامهم بجرائم إبادة جماعية وحرب في دارفور. وذكرت صحيفة "الصيحة" السودانية، اليوم الأحد، أنّ "اتصالاتٍ سريّة جرت بين الحكومة والمحكمة الجنائية قبل عدة أشهر، تطالب فيها لاهاي بتسليم المتهمين". وأضافت الصحيفة أنّ الخرطوم أكّدت تعاونها مع الجنائية، لكنّها اشترطت أنّ تتمّ المحاكمة داخلياً، الأمر الذي وافقت عليه المحكمة.
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