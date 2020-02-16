بومبيو: السعودية شريك قوي لأمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط" اللندنية، بالعلاقات بين بلاده والمملكة، واصفاً السعودية بأنها "شريك قوي" للولايات المتحدة. وفي المقابلة التي تم نشرها، اليوم الأحد، قال بومبيو: "على مدى 75 عاماً، كانت المملكة العربية السعودية شريكاً قوياً في تحقيق الأهداف المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، وكانت أيضاً عضواً مؤسساً في التحالف من أجل مكافحة داعش، وساهمت في صندوق دعم الاستقرار في سوريا. كما أن للمملكة جهوداً واضحة في المساعدة في استقرار الاقتصاد العراقي، وإحباط العدوان الإيراني". ومن المقرر أن يبدأ بومبيو، الأربعاء، القادم زيارة للسعودية. وفيما يتعلق بإيران، أكد وزير الخارجية الأمريكي استمرار "تركيز حملة الضغوط القصوى الأمريكية في ممارسة أقصى قدر من العزلة الدبلوماسية على إيران، وممارسة الضغوط الاقتصادية والردع العسكري لدفع هذا النظام إلى تغيير سلوكه". كما أكد سعي بلاده لتجديد القيود المفروضة على تسلح إيران في مجلس الأمن، قبل انتهائها في أكتوبر(تشرين أول) المقبل. وتتزامن الزيارة مع احتفال الرياض وواشنطن بالذكرى الخامسة والسبعين للقاء التاريخي بين الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت، على متن السفينة البحرية "كوينسي" في 14 فبراير(شباط) 1945، وهو اللقاء الذي أسس للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية. وجدد بومبيو الدفاع عن اغتيال القيادي الإيراني قاسم سليماني، وقال: "لقد أنقذت العملية الأمريكية ضد الإرهابي الإيراني قاسم سليماني، العديد من الأرواح الأمريكية، كما قامت بحماية سيادة العراق. كان سليماني مسؤولاً عن مقتل أكثر من 600 أمريكي وعدد لا يحصى من العرب وغيرهم في العراق وسوريا وأماكن أخرى، وكان يعمل بفاعلية لقتل المزيد في اللحظة التي قتلناه فيها".

