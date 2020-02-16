شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش السوري يسقط 5 طائرات مسيرة كانت تستهدف مصفاة حمص والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020 أعلن الجيش السوري، تمكن وحداته، اليوم الأحد، من تعطيل و إنزال 5 طائرات مسيرة إلكترونياً كانت تحاول استهداف مصفاة حمص. وذكرت وكالة الأبناء السورية "سانا" الأحد أن مصفاة حمص وعدداً من معامل ومحطات الغاز تعرضت في الرابع من الشهر الجاري لاعتداءات "إرهابية" بقذائف من طائرات مسيرة أدت إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية. وتعاني سوريا من أزمة مواد نفطية بشكل خانق أدى لفقدان الغاز المنزلي من الأسواق وعدم تأمين المواد النفطية لمحطات توليد الكهرباء.





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