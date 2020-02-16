الأمم المتحدة: انتهاكات اتفاق حظر الأسلحة في ليبيا حوله لـ "مزحة"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020 قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن "انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا حولته إلى مزحة ومن الضروري محاسبة من ينتهكونه". وأضافت نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، في مؤتمر صحفي في ميونيخ: "حظر الأسلحة أصبح مزحة.. نحتاج حقاً أن نكثف الجهود في هذا الشأن". وتابعت قائلة: "الأمر معقد لأن الانتهاكات تحدث براً وبحراً وجواً لكن هناك حاجة لمراقبة ذلك وهناك حاجة للمحاسبة".





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