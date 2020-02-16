الدنمارك: اعتقال 27 شخصاً ومصادرة 100 كيلوغرام من الكوكايين في مداهمة لسفينة شحن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020 قالت الشرطة الدنماركية اليوم الأحد إنها صادرت 100 كيلوغرام من الكوكايين، واعتقلت 27 شخصاً، وذلك خلال مداهمة لسفينة شحن. وأوضحت الشرطة أن الـ27 شخصاً، وجميعهم أجانب، سوف يمثلون لجلسة استماع قبل المحاكمة. وأضافت شرطة كوبنهاغن أنه جرى نقل المخدرات من سفينة " دونكان ايلاند" التي تحمل علم البهاما قبالة جزيرة لانجيلاند جنوب الدنمارك. ويواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لفترة تصل إلى 16 عاماً في حال إدانتهم. وقال مفتش الشرطة داني رايز في بيان" سوف تستمر التحقيقات من أجل تحديد من كان سوف يستقبل الشحنة".





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