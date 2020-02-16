مقتل 5 من طالبان جنوب أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

ذكر الجيش الأفغاني أن مديرية الدفاع والأمن الوطني (الاستخبارات الأفغانية) قتلت 5 مسلحين من حركة طالبان، خلال عملية عسكرية في إقليم قندهار جنوب البلاد. ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد، عن فيلق العمليات الخاصة قوله في بيان إن "قوات الأمن قتلت 5 من مسلحي طالبان، خلال مداهمة مشتركة في منطقة خاكريز بإقليم قندهار". وأضاف البيان أن قوات الأمن قتلت المسلحين خلال عملية عسكرية مشتركة. وعثرت قوات الأمن أيضاً على 5 عبوات ناسفة وأبطلت مفعولها، خلال العملية، طبقاً لما ذكره فيلق العمليات الخاصة في بيان. ولم تعلق حركة طالبان على العملية حتى الآن.

