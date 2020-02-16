الرئيس الجزائري يلغي المواكب الرسمية لجميع المسؤولين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

ألغى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، المواكب الرسمية التي ترافق الوزراء والمسؤولين خلال زياراتهم الميدانية معتبراً إياها "عنواناً للتبذير وتعطيلاً لمصالح المواطن". وجاء قرار تبون خلال افتتاح اجتماع للحكومة لبحث مشاكل التنمية في البلاد، بحسب ما جاء عبر وكالة الأنباء الجزائرية. وأضاف "لابد من محاربة التبذير وبالأخص عند الزيارات (..) الزيارات الميدانية لابد أن تكون عنواناً لحل المشاكل وليس للفخفخة". وتابع "يمنع دعوة أي شخص من خارج المسؤولين المعنيين بالملف وأن تختصر الزيارة على من يهمهم الأمر فقط"، لافتاً إلى أن "الزيارات ليست للفخفخة والولائم، يجب أن نبتعد عن الطوابير التي اعتدناها خلال الزيارات والتي تضم 20 إلى 30 سيارة متتابعة فيها ثلاثة أو أربعة سيارات فقط لمن يهمهم الأمر". وحسب تبون، فإنه خلال التنقل "يجب استعمال حافلات نقل فقط، فمواكب السيارات الرسمية تستهلك الكثير وتتسبب أيضاً في عرقلة حركة السير عبر الطرقات". ودعا الرئيس الجزائري "إلى تشجيع المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الخيرية التي ليست لها أهدافاً سياسية لخدمة المواطن وكذا الاعتماد على أشخاص ذوي كفاءة لحل المشاكل وليس على معيار الولاء في شغل المناصب".

