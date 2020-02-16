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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. عقيلة صالح: البرلمان الليبي سيشارك في المسار السياسى بجنيف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ، إن البرلمان الليبي سيشارك في المسار السياسي بجنيف، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.
وفى وقت سابق قال المستشار عقيلة صالح إن العمليات التي يقوم بها الجيش الليبي في العاصمة طرابلس، لا تهدف لإعادة الحكم العسكري لليبيا.
وأضاف أن مؤتمر برلين قد يحل الأزمة الليبية، حال التوافق على تشكيل حكومة جديدة للبلاد، كما تحدث عن سيناريوهات التدخل المقابل حال تدخل تركيا وحول تقييم ما حدث في موسكو مؤخرا وما أسباب عدم التوقيع اوضح عقيله انه خلال مشاركتنا قدم إلينا البيان الذي تضمن الكثير من الجهود المشكورة للحكومة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين، إلا أننا لم نوقع لأننا كنا بحاجة لدراسة الأمر، خاصة أنه تضمن التعهد بالبنود الواردة فيه، وما عكر الأجواء هو حضور الجانب التركي.
وعن استعدادات أي دول عربية للتدخل العسكري في ليبيا حال التدخل الاتراك لفلد بقوله " اعتقد أنه عند نقطة الصفر وعند محاولة احتلال ليبيا، لن يتردد أحد من العرب، خاصة أن ليبيا لها تاريخها المشرف في الوقوف إلى جانب العرب سواء مصر أو الجزائر والدول الأخرى العربية، وبالتالي نعتقد أن العرب سيكون لهم موقفهم الجاد في هذه الحالة.
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