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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمر البشير يدلي بشهادته في جلسة محاكمة المتهمين بجرائم وانتهاكات ضد الإنسانية بدارفور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
الخرطوم - الخليج 365
ذكرت وسائل إعلام، بأن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الأحد، أدلى بشهادته في جلسة محاكمة المتهمين بجرائم وانتهاكات ضد الإنسانية بدارفور.
ووفق متابعة "الخليج 365"، حضر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات بمعهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت بالعاصمة السودانية الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقال محمد الحسن الأمين محامي الرئيس المعزول، في تصريحات صحفية، إن موكله مثل في نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات وذلك للاداء بشهادته حول القضية المفتوحة من أحد المتهمين الموجودين بسجن كوبر.
وأشار إلى أنه تم إخطار البشير بأنه سيأتي للتحقيق معه في جرائم تتعلق بدارفور ولكن ذلك لم يحدث وحضر من أجل الإداء بشهادته أمام وكيل النيابة.
وأعلنت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية عن استدعاء البشير لإستجوابه في البلاغ رقم ٧/ ٢٠٢٠ المدون تحت المواد ٣٥ غسل أموال والمادة ٤ فساد والمادة ٦/ ٧ ثراء حرام ومشبوه والمادة١٧٧/ ٢ ق. ج والمادة ٢٩ إجراءات مالية ومحاسبية حول تصرف الحكومة السابقة في نصيبها في شركة موباتيل للاتصالات وبيعه للشركة الكويتية وبمنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة أم.تي.أن.
ويواجه البشير عددا من الدعاوى الجنائية بخلاف حيازة الأموال من النقد الأجنبي، على رأسها تهمة الانقلاب على النظام الدستوري في عام ١٩٨٩، بخلاف بلاغات قتل المتظاهرين وجرائم الحرب في دارفور
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