شكرا لقرائتكم روحاني: نواجه عقوبات غير مسبوقة لا نستطيع الهروب منها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد أن بلاده تواجه عقوبات غير مسبوقة. وفي لهجة مختلفة عن خطابات أدلى بها مراراً قادة عسكريين في الحرس الثوري،أكد روحاني أن إيران عاجزة عن التهرب من العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة.

وقال: الحظر المفروض على إيران منقطع النظير على مستوى العالم.

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كما أضاف:" يمكن الجلوس إلى طاولة المفاوضات في إطار 5+1 عندما تعود أميركا إلى الاتفاق النووي وترفع الحظر عن إيران.

إلى ذلك، أقر الرئيس الإيراني أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان خطأ عجيبا والتأخر بإعلانه أضر بالبلاد.

وفي ما يتعلق بالاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر الماضي، اعترف بوقوع قتلى إلا أنه اعتبر أن الأرقام التي أعلن عنها مبالغ فيها.