في زيارتها للقرى الأكثر فقراً.. سجاد ملون للوزيرة على معدية الغلابة





شهدت زيارة السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تناقضات غريبة حيث أقدم المشرفون على زيارة الوزيرة لعدد من مصانع البويات، فرش معدية بسجاد جديد لمرور الوزيرة عليه خلال زياتها.

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، زيارة تفقدية لعدد من مصانع البويات والدهانات والخزف بقريتي “الفرستق ومحلة اللبن” تلك القرى المنتجة، في حضور النائب سامح حبيب نائب مركز ومدينة بسيون، للوقوف على طبيعة عمل هذه المصانع واحتياجاتها حتى تتمكن من مداومة العمل ورفع جودة منتجاتها.

وخلال الزيارة، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن فخرها بما شاهدته من صناعة للبويات والدهانات بهذه الجودة العالية والإمكانات الحديثة، حتى تمكنت من الحصول على شهادة الجودة “أيزو”، واستطاعوا تصدير منتجاتهم التي تتخطي 150 نوع لإفريقيا، كذلك توريد المنتجات لعدد من المشروعات القومية كالعاصمة الإدارية ومشروع غرب الشروق، وأثناء زيارة الوزيرة المصانع افترشت معدية بالسجاد حتى تمر مكرم أعلى أحد المصارف.

وزيرة الهجرة توجه الشكر لمايا مرسي وسيدات الغربية خلال جولتها ضمن “مراكب النجاة”

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وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تعمل خلال تلك الفترة على حصر احتياجات مصانع قرية “الفرستق” والعمل على تلبية تلك الاحتياجات بما يضمن رفع كفاءة الصناعات المختلفة بالقرية والمميزة بصناعتي الخزف والبويات، حيث يبلغ عدد مصانع الخزف 81 مصنع بطاقة 450 عامل، و66 مصنع بويات بطاقة 300 عامل، بجانب مصانع الطوب الأسمنتي وأكياس البلاستيك بطاقة 170 عامل.

ومن جانبه، قال النائب سامح حبيب نائب مركز ومدينة بسيون، إن قريتي “محلة اللبن والفرستق” تمتازان بكثافة العمالة، وتعد مقصدا لشباب القرى المجاورة لما توفرة من فرص عمل متعددة ومختلفة، مضيفا أن توفير احتياجات تلك القرى من بنية تحتية، خصوصًا الطرق المؤدية للقرى وتدريب وتأهيل للشباب سيجعل منها قرى نموذجية.

وزيرة الهجرة تصل الغربية لزيارة القرى المنتجة والأكثر احتياجا ضمن فاعليات “مراكب النجاة”

جاء ذلك في إطار الزيارة الاستكشافية لوزيرة الهجرة إلى قرى محافظة الغربية، تمهيدا لإطلاق المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” بالمحافظة، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.

وتستهدف وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الغربية وكافة الجهات المعنية من هذه الزيارة استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كذلك دعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنيTvet” Egypt”، فضلا عن إعداد خطة ترويج لمنتجات الشباب بالقرى المنتجة في المحافظة، بجانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.