أعلن وزير الخارجية الايطالي، ان "بلاده ستعمل على إرسال طائرة لإجلاء مواطنين من سفينة سياحية ظهر بها عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد وهي موضوعة تحت الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني بعد إصابة 355 شخصا بالمرض على متنها".
هذا وفرض الحجر الصحي على السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من شباط بعد تشخيص إصابة رجل نزل منها في هونج كونج بالفيروس قبل توجهها إلى اليابان.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية ايطاليا:سنرسل طائرة لإجلاء مواطنين من على متن سفينة "دايموند برنسيس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.