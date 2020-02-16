خارجية ايطاليا:سنرسل طائرة لإجلاء مواطنين من على متن سفينة "دايموند برنسيس"

أعلن وزير الخارجية الايطالي، ان "بلاده ستعمل على إرسال ​طائرة​ لإجلاء مواطنين من سفينة سياحية ظهر بها عدد كبير من ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ الجديد وهي موضوعة تحت الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما ​اليابان​ي بعد إصابة 355 شخصا بالمرض على متنها".

هذا وفرض الحجر الصحي على ​السفينة​ السياحية "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من شباط بعد تشخيص إصابة رجل نزل منها في هونج كونج بالفيروس قبل توجهها إلى اليابان.