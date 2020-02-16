الدفاع التركية: القضاء على 8 "إرهابيين" من"بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "​القوات التركية​ كشفت عن استعداد "إرهابيّين" من منظمة "بي كا كا" لشنّ اعتداءات على مخافر عسكريّة في منطقة هاكورك شمالي ​العراق​".

وأوضحت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "القوات التركية تمكّنت من القضاء على 8 "إرهابيّين"، بينهم قيادي ما يُسمّى بـ"مسؤول وحدة الهجوم والتخريب"، في المنطقة.