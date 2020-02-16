الدفاع التركية: القضاء على 8 "إرهابيين" من"بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ "القوات التركية كشفت عن استعداد "إرهابيّين" من منظمة "بي كا كا" لشنّ اعتداءات على مخافر عسكريّة في منطقة هاكورك شمالي العراق".
وأوضحت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "القوات التركية تمكّنت من القضاء على 8 "إرهابيّين"، بينهم قيادي ما يُسمّى بـ"مسؤول وحدة الهجوم والتخريب"، في المنطقة.
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