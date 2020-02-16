خارجية اميركا تتهم فنزويلا بتلفيق أدلة لتبرير توقيف خال زعيم المعارضة خوان غوايدو

اتهمت المتحدثة باسم ​الخارجية الأميركية​ مورغان أورتاغوس، ​فنزويلا​ بـ"تلفيق أدلة لتبرير توقيف خال زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ بناء على تهم سخيفة"، مشددة على "ضرورة الإفراج عنه، لأن التهم السخيفة الموجهة إليه تعكس من جديد اليأس المتزايد الذي يعاني منه مادورو وحلفاؤه الفاسدون، وان تلفيق أدلة لتبرير عمليات توقيف تعسفية وسياسية هي وسيلة تافهة لنظام مادورو السابق غير الشرعي".

هذا وعاد خوان غوايدو إلى فنزويلا بعد جولة دولية برفقة خاله خوان ماركيز، وتمكن المعارض من مغادرة ​المطار​ قرب كاراكاس، لكن خاله أوقف فور نزوله من الطائرة.