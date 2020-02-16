الصحة الإسرائيلية : إصابة 3 إسرائيليين بالكورونا على متن "أميرة الماس"

أكدت ​وزارة الصحة​ ال​إسرائيل​ية إصابة "3 من أصل الـ15 إسرائيلياً الموجودين على متن سفينة "دايموند برينسس" السياحية العالقة في ​اليابان​، بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن "حالتهم طفيفة، وجرى نقل المصابين إلى أحد ​المستشفيات​ المحلية، وتعتزم الوزارة إرسال طبيب مختص إلى اليابان لمتابعة حالتهم".

جاء ذلك بعد أن أبدت سفارة إسرائيل في اليابان خشيتها أن يكون ثلاثة من الإسرائيليين على متن ​السفينة​ مصابين بالفيروس.