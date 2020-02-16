الصحة الإسرائيلية : إصابة 3 إسرائيليين بالكورونا على متن "أميرة الماس"

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة "3 من أصل الـ15 إسرائيلياً الموجودين على متن سفينة "دايموند برينسس" السياحية العالقة في اليابان، بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن "حالتهم طفيفة، وجرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات المحلية، وتعتزم الوزارة إرسال طبيب مختص إلى اليابان لمتابعة حالتهم".
جاء ذلك بعد أن أبدت سفارة إسرائيل في اليابان خشيتها أن يكون ثلاثة من الإسرائيليين على متن السفينة مصابين بالفيروس.
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