روحاني: إيران ستتفاوض مع أميركا إذا عادت للاتفاق النووي ورفعت العقوبات

لفت الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى أنّ "المشاركة الشعبية الحاشدة في تشييع الجنرال قاسم سليماني تؤكّد أنّ الطريق الّتي بدأها ستستمر".
وأوضح أنّ "هدف الولايات المتحدة الأميركية من الضغوط على الشعب الإيراني إجبارنا على المفاوضات، لكن هذا الأمر مستحيل"، مؤكّدًا "أنّنالن نجلس على طاولة الحوار ونحن ضعفاء. إيران ستتفاوض مع واشنطن إذا عادت للاتفاق النووي ورفعت العقوبات، ونحن لن نخضع للضغوط بشأن التفاوض على البرنامج النووي".
وبيّن روحاني أنّ "الولايات المتحدة أدركت أنّها أخطأت في حساباتها في التعامل مع إيران"،مشدّدًا على أنّ "تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة مستحيل من دون مساعدة إيران".
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