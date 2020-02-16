غانتس يتعهد بتشكيل حكومة دون نتانياهو والعرب ويؤيد ضم المستوطنات

أعلن رئيس تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي في ​إسرائيل​، ​بيني غانتس​، عن "نيته إذا فاز حزبه في انتخابات ​الكنيست​ القادمة، تشكيل حكومة دون رئيس الوزراء الحالي ​بنيامين نتانياهو​ والأحزاب العربية"، مبديا "قناعته بأن رئيس الوزراء الحالي الذي أخفق مرتين منذ بداية العام الماضي في ​تشكيل الحكومة​ سيظل عاجزا عن تحقيق هذا الهدف بعد ​الانتخابات​ الثالثة على التوالي".

وفي كلمة له استبعد رئيس "أزرق-أبيض" بشكل قاطع "إمكانية التعاون مع القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية في تشكيل الائتلاف الحاكم"، مشددا "مرة أخرى على أن القائمة لن تكون جزءا من حكومته"، مشدداً على "إحراز تقدم ملموس في مفاوضات الشراكة مع ليبرمان المعروف بمواقفه المعارضة للأحزاب الدينية اليمينية"، متعهدا بأن "العنصريين لن يدخلوا حكومته المزعومة".