أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن "الولايات المتحدة ترى توتر العلاقات بين روسيا وتركيا كفرصة لتحسين علاقتنا معها ولكن هذا لا يصح"، مشيراً الى انه "أبلغت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الهجمات في إدلب بسوريا يجب أن تتوقف على الفور".
هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد دعا نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب، والانسحاب من مراكز المراقبة التركية في غضون شباط الحالي ، وبخلاف ذلك فإن بلاده سترد عسكريا.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا: ابلغنا روسيا بأن الهجمات بإدلب يجب أن تتوقف على الفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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