خارجية تركيا: ابلغنا روسيا بأن الهجمات بإدلب يجب أن تتوقف على الفور

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود تشاووش أوغلو، أن "​الولايات المتحدة​ ترى توتر العلاقات بين ​روسيا​ و​تركيا​ كفرصة لتحسين علاقتنا معها ولكن هذا لا يصح"، مشيراً الى انه "أبلغت وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، بأن الهجمات في إدلب ب​سوريا​ يجب أن تتوقف على الفور".

هذا وكان الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، قد دعا نظيره الروسي، ​فلاديمير بوتين​، إلى الضغط على ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​، لوقف الهجوم في ​محافظة إدلب​، والانسحاب من مراكز المراقبة التركية في غضون شباط الحالي ، وبخلاف ذلك فإن بلاده سترد عسكريا.

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