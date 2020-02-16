شدياق: حزب الله يؤكد كل يوم أنه فرع للحرس الثوري الايراني وليس لبنانيا

أشارت الوزيرة السابقة ​مي شدياق​، في تصريح لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بعد جادة الإمام الخميني على طريق المطار،​حزب الله​ يحتفل بإزالة الستارة عن نصب ل​قاسم سليماني​ في الجنوب"، سائلة: "لماذا الإصرار على تغيير هوية لبنان وإدخاله في صراع المحاور اين النأي بالنفس؟".

واعتبرت شدياق أن "حزب الله" يؤكد كل يوم أنه فرع للحرس الثوري الايراني ووليه الفقيه وليس لبنانيا.