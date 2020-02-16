شدياق: حزب الله يؤكد كل يوم أنه فرع للحرس الثوري الايراني وليس لبنانيا

أشارت الوزيرة السابقة مي شدياق، في تصريح لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بعد جادة الإمام الخميني على طريق المطار،حزب الله يحتفل بإزالة الستارة عن نصب لقاسم سليماني في الجنوب"، سائلة: "لماذا الإصرار على تغيير هوية لبنان وإدخاله في صراع المحاور اين النأي بالنفس؟".
واعتبرت شدياق أن "حزب الله" يؤكد كل يوم أنه فرع للحرس الثوري الايراني ووليه الفقيه وليس لبنانيا.
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