ازدحام للمواطنين أمام مكاتب طيران الشرق الأوسط بالمطار لشراء بطاقات السفر بالليرة

تشهد مكاتب شركة "طيران الشرق الأوسط" (ميدل إيست) في مطار بيروت الدولي، ازدحامًا للمواطنين الّذين تهافتوا لشراء بطاقات السفر بالليرة اللبنانية، قبل سريان قرار بيعها بالدولار الأميركي حصرًا ابتداءً من يوم غد الإثنين.
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