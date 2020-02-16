ازدحام للمواطنين أمام مكاتب طيران الشرق الأوسط بالمطار لشراء بطاقات السفر بالليرة

تشهد مكاتب شركة "​طيران الشرق الأوسط​" (ميدل إيست) في ​مطار بيروت الدولي​، ازدحامًا للمواطنين الّذين تهافتوا لشراء بطاقات السفر ب​الليرة اللبنانية​، قبل سريان قرار بيعها ب​الدولار​ الأميركي حصرًا ابتداءً من يوم غد الإثنين. إضغط للمزيد

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