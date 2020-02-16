عبد الصمد: على الإعلام ان يُعلِم لا أن يفبرك والمطلوب كلمة حرة ومسؤولة

أشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "بيان رئاسة الحكومة اليوم ذكرني عن الأخبار الكاذبة والملفقة، بالإشاعة التي طاولتني يوم تسلمي وزارة الاعلام عن تعييني شقيقتي مستشارة لي ونقلها الى مكتبي".
وأوضحت أن "الإشاعة ماتت عندما تجاهلتها، وتأكد الجميع أن لا صحة لها"، معتبرة أن "على الإعلام ان يُعلِم لا أن يُفبرك، والمطلوب كلمة حرة ومسؤولة".
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