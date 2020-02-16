نعمت افرام: تأخرنا كثيرا في المفاوضات على تسديد الدين

رأى النائب ​نعمت افرام​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أننا "تأخرنا كثيرا في إعادة الهيكلة والمفاوضات على تسديد الدين". وأضاف: "انظروا ما حصل في الأسابيع الماضية بنوك أجنبية اشترت أكثر من 25 في المية من الإصدارات"، معتبراً أن "هذا يعني لديهم الربع المعطل في مفاوضات إعادة هيكلة الدين"، قائلاً: "قمح بدك تاكلي يا حنة".

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