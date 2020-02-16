جورج عطالله: "الحوت إلى الحبس مع السلامة"

شدّد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​جورج عطالله​، على أنّ "رئيس مجلس إدارة "شركة ​طيران الشرق الأوسط​" ​محمد الحوت​ يخالف قانون النقد، الّذي يحدّد ​الليرة​ وحدة النقد في لبنان". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بحسب القانون عينه، تُطبّق عقوبات على من يَمتنع عن قبول العملة اللبنانية (الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات) ومهمّة "​مصرف لبنان​" بحسب المادّة 70 المحافظة على سلامة النقد"، مركّزًا على أنّ "التواطؤ واضح بين الحوت والسلامة". وأرفق التعليق بوسم: "الحوت إلى الحبس مع السلامة".

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