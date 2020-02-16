قوى الأمن: تحويل السير استثنائيا من حاجز الأولي- صيدا إلى الجنوب نحو الجسر باتجاه الأوتوستراد الشرقي

أفادت "​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​" بأنّ "نظرًا للإزدحام وتسهيلًا ل​حركة المرور​، تمّ تحويل السير المتّجه من حاجز الأولي في صيدا إلى ​الجنوب​، نحو الجسر باتجاه الأوتوستراد الشرقي، وفتح الطريق على الكورنيش البحري على المسلكَين الشرقي والغربي للسيارات المتّجهة من الجنوب نحو ​بيروت​ عند نقطة المرفأ، ليعود اتجاه السير إلى وضعه السابق ليلًا".

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